Afrique: L'UA et l'OIM renouvellent leur coopération pour faire de la migration un levier de développement

Signature d'un nouvel accord triennal destiné à renforcer la gouvernance migratoire en Afrique entre l’Union africaine (UA) et l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM)

L’Union africaine (UA) et l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) ont signé un nouvel accord triennal destiné à renforcer la gouvernance migratoire en Afrique, apprend-on d’un communiqué de l’UA.

D’après le document, la signature est intervenue en marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9) qui s’est ouverte le 20 août à Yokohama, placée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique ».

Cet accord, qui prolonge une collaboration entamée en 2022, traduit la volonté des deux institutions de placer la migration au cœur de l’agenda de développement du continent. Il prévoit des actions communes pour soutenir les États membres dans la mise en œuvre de politiques migratoires inclusives, respectueuses des droits humains et sensibles au genre.

« L’Afrique est à l’aube d’une révolution démographique, avec une jeunesse dynamique et innovante prête à contribuer au progrès mondial », a souligné Amma Twum-Amoah, Commissaire à la Santé, aux Affaires Humanitaires et au Développement Social à l’Union africaine. Elle estime que ce partenariat permettra de transformer la mobilité en opportunités d’emploi au service de la paix et de la prospérité.

De son côté, la directrice générale de l’OIM, Amy Pope, a insisté sur la nécessité de « protéger les droits des migrants, renforcer les cadres politiques et investir dans la mobilité humaine », rappelant qu’une migration bien gérée profite aux pays d’origine, de transit et de destination.

Le partenariat accorde une place importante à la mise en œuvre du Cadre de politique migratoire pour l’Afrique (2018-2030), du Protocole sur la libre circulation des personnes, ainsi qu’à l’exploitation des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Un symposium de haut niveau, organisé avec l’Agence japonaise de coopération internationale, a réuni diplomates africains, entrepreneurs japonais et experts du développement. Les discussions ont mis en avant la nécessité de renforcer la mobilité de la main-d’œuvre africaine pour répondre aux besoins en compétences du Japon, tout en créant des opportunités d’emploi pour les jeunes Africains.

En renouvelant leur partenariat, l’UA et l’OIM entendent consolider une approche commune de la migration comme moteur de stabilité, d’intégration régionale et de prospérité, en mettant l’accent sur la protection des personnes, l’autonomisation des communautés et la résilience économique.