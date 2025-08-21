Ile Maurice: Une jeune femme agressée à coups de sabre par son cousin

21 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Une violente agression familiale a éclaté mercredi matin à Sainte-Croix. Vers 11 h 30, une habitante de 24 ans a rapporté à la police avoir été attaquée par son cousin au cours d'une dispute survenue à la rue Alexandre Bonnefin, non loin de leur domicile.

Selon ses déclarations, l'homme, un dénommé «Madougune», se serait emporté et lui aurait porté un coup de sabre. La victime dit avoir été touchée au dos et a ressenti de vives douleurs.

Munie d'un formulaire 58 après s'être rendue à la police, la victime a été orientée vers l'hôpital Dr A.G. Jeetoo pour recevoir des soins. Mais il nous revient que son état ne nécessitait pas une admission.

Désormais, la jeune femme affirme craindre pour sa sécurité, décrivant son agresseur comme une personne violente. Un témoin, également membre de la famille, a confirmé avoir assisté à la scène.

À ce stade, la police a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de l'agression et retrouver le suspect.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.