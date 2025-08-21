Ile Maurice: Une jeune femme agressée à coups de sabre par son cousin

Une violente agression familiale a éclaté mercredi matin à Sainte-Croix. Vers 11 h 30, une habitante de 24 ans a rapporté à la police avoir été attaquée par son cousin au cours d'une dispute survenue à la rue Alexandre Bonnefin, non loin de leur domicile.

Selon ses déclarations, l'homme, un dénommé «Madougune», se serait emporté et lui aurait porté un coup de sabre. La victime dit avoir été touchée au dos et a ressenti de vives douleurs.

Munie d'un formulaire 58 après s'être rendue à la police, la victime a été orientée vers l'hôpital Dr A.G. Jeetoo pour recevoir des soins. Mais il nous revient que son état ne nécessitait pas une admission.

Désormais, la jeune femme affirme craindre pour sa sécurité, décrivant son agresseur comme une personne violente. Un témoin, également membre de la famille, a confirmé avoir assisté à la scène.

À ce stade, la police a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de l'agression et retrouver le suspect.