Ile Maurice: Huit plaintes enregistrées à ce jour

Huit personnes ont porté plainte auprès du Central Criminal Investigation Department (CCID) pour dénoncer les écoutes téléphoniques illégales de Missie Moustass et des interférences alléguées dans diverses enquêtes.

Les plaignants sont Bruneau Laurette, qui a porté plainte contre l'ex-Premier ministre, l'ex-commissaire de police Dip et contre Mauritius Telecom (MT) pour écoutes téléphoniques illégales et surveillance de masse. L'avocat Akil Bissessur a déposé plainte contre l'ACP Krishna Kumar Rajaram, l'ex-Deputy Commissioner Heman Jangi et l'avouée Shamila Sonah-Ori pour manipulation de l'enquête sur MT et obstruction à la justice.

Aruna Bunwaree-Ramsaha de la Mauritius Ports Authority, a dénoncé un complot visant à nuire à sa réputation et impliquant l'ex-CP et l'ex-Attorney General Maneesh Gobin. Rakesh Gooljaury s'est plaint, accusant Sherry Singh, ex-PDG de MT et quatre personnes de chantage et cybercrime. Roshan Kokil, ex-ASP, a porté plainte contre l'ex-CP pour l'avoir poussé à prendre sa retraite.

Alain Malherbe a saisi le CCID pour arrestation arbitraire. Nando Bodha a porté plainte contre l'État, l'ICTA et le Data Protection Commissioner pour diffusion de fuites lors de la campagne électorale. Et un autre citoyen a aussi porté plainte.

Par ailleurs, Nayen Kumar Ballah, ex-secrétaire du Cabinet, a été entendu au sujet de l'acquisition d'un appareil d'écoute téléphonique en 2016, soupçonné d'avoir été utilisé dans les écoutes révélées. Le CCID poursuit ses enquêtes.