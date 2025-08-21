Ile Maurice: Un homme de 55 ans arrêté pour trafic présumé de drogues

Le 19 août, aux alentours de 17 h 55, une opération menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a abouti à l'arrestation d'un habitant de Roche-Bois soupçonné de trafic de stupéfiants. Les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de cet homme âgé de 55 ans. Lors de cette opération, les policiers ont saisi 55 rouleaux de papier aluminium contenant de la méthamphétamine (Crystal Meth), six rouleaux d'aluminium dissimulant une certaine quantité de cannabinoïdes synthétiques, un sachet transparent renfermant environ 18 grammes de cannabis et une somme de Rs 6 300, soupçonnée de provenir du trafic de drogue.

Le poids total des substances saisies est estimé à 3,8 g de méthamphétamine, 0,7 g de cannabinoïdes synthétiques, et 18 g de cannabis. Le quinquagénaire a été placé en détention et devrait être traduit devant la justice sous une accusation de possession de drogue à des fins de distribution. L'ADSU poursuit son enquête afin d'établir l'ampleur des activités présumées du suspect.