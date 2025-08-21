Ile Maurice: Une aide-soignante échappe à la prison

21 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Une ancienne aide-soignante de 40 ans, condamnée à deux ans de prison pour vol et recel, ne purgera finalement pas sa peine en détention. La cour intermédiaire a décidé de la remplacer par 300 heures de travaux communautaires.

Les faits remontent à novembre 2022. La femme, employée au domicile d'un médecin de 73 ans à Terre-Rouge, avait profité de sa position pour voler des bijoux en or et une somme de Rs 750 000 en espèces dans un coffre-fort. Quelques jours plus tard, elle est revenue pour subtiliser EUR 13 000 et USD 2 000, soit près de Rs 783 000 au total.

Lors de son procès, elle a plaidé coupable et expliqué avoir agi sous la pression de difficultés financières. La magistrate Adeelah Hamuth a pris en compte l'absence de casier judiciaire, la reconnaissance rapide des faits ainsi que les 42 jours passés en détention provisoire. La cour a estimé que l'accusée mérite une chance de réinsertion et a préféré une peine alternative. Elle devra revenir devant la justice le 18 novembre pour faire le point sur l'exécution de ses travaux communautaires.

