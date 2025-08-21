Ile Maurice: La Réunion - Quand les portables disparaissent des cours

Depuis ce mardi, c'est une petite révolution qui s'opère dans les collèges à l'île de la Réunion : la «Pause numérique» est officiellement entrée en vigueur. Concrètement, plus aucun élève n'a le droit d'utiliser son téléphone portable dans les établissements scolaires.

Depuis plusieurs mois déjà, certains établissements pilotes avaient testé le dispositif. Le principe est simple : à leur arrivée, les collégiens doivent glisser leur appareil dans une pochette verrouillée, rangée ensuite dans leur cartable. Pour ceux qui refusent ce système, une seule option reste valable : laisser le téléphone à la maison. Objectif affiché par les responsables : protéger les jeunes des dangers liés à une surexposition aux écrans, mais aussi recréer du lien social dans la cour de récréation.

Chaque établissement reste libre d'organiser les modalités pratiques pour faire respecter la loi. Certains misent sur des casiers sécurisés, permettant aux élèves de récupérer leurs appareils en fin de journée. Dans tous les cas, les téléphones doivent rester éteints et hors de portée pendant les cours.

Seule exception tolérée : les situations d'urgence. Un élève peut en effet demander à joindre sa famille, par exemple en cas de souci médical ou de départ anticipé. Le règlement intérieur prévoit alors des modalités claires pour permettre ces appels, sous la supervision de la direction. En revanche, tout usage non autorisé peut mener à des sanctions allant de simples retenues à la confiscation pure et simple de l'appareil.

À Maurice, le débat pourrait rapidement franchir les portes des écoles. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a récemment évoqué la question lors d'une cérémonie au MGI à Moka, soulignant que «trop d'élèves restent absorbés par leurs écrans pendant les heures de cours, au détriment de leur apprentissage». Le sujet devrait même être discuté prochainement au Conseil des ministres, avec l'intention d'adopter une mesure similaire.

Reste que la décision ne fait pas l'unanimité. Si certains parents et pédagogues saluent une initiative jugée nécessaire, d'autres enseignants redoutent la lourdeur de son application au quotidien. Une chose est sûre : la place du téléphone portable dans les établissements scolaires est désormais au coeur des débats, entre nécessité éducative et réalité pratique.