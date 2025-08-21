Ile Maurice: Deuil familial et passagers cancéreux - Air Mauritius assouplit ses règles

Air Mauritius a mis en place deux nouvelles mesures pour soutenir les passagers confrontés à des situations difficiles. La première a trait au deuil familial. Elle permet le remboursement, la modification de la réservation et un traitement adapté des bagages en cas de décès. Elle couvre le décès du passager avant ou pendant le voyage, ou celui d'un proche avant ou après le voyage, ou un membre de la famille immédiate nécessitant l'annulation ou le changement du billet.

Les proches peuvent ainsi bénéficier d'un remboursement sans pénalité, modification gratuite ou échange du billet sans frais supplémentaires et du transport gratuit des bagages du défunt pour l'accompagnant. Pour en bénéficier, il faut présenter un certificat de décès et des preuves du lien familial. La famille immédiate inclut conjoint ou partenaire de fait, parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs, grands-parents et tuteur légal.

Outre cette politique de deuil, Air Mauritius propose des mesures pour les passagers atteints de cancer, leur permettant de modifier leurs dates de voyage avec davantage de flexibilité pour se rendre à l'étranger pour un traitement médical. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical précisant le diagnostic et la nécessité du déplacement. Le billet peut être remboursé selon les conditions tarifaires initiales et la revalidation est possible pour le patient et son accompagnateur sans frais supplémentaires, dans toute classe disponible, avec la franchise bagages du billet initial.