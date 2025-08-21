Burkina Faso: Immersion patriotique - Les élèves immergés participent au renforcement du couvert végétal de Gaoua

Les nouveaux bacheliers en immersion patriotique obligatoire au lycée professionnel Doma-Somé de Gaoua ont participé, lundi 18 août 2025, à une activité de reboisement. Cette activité vise à les sensibiliser à la protection de l'environnement et à l'adoption de

comportements écoresponsables.

Les bacheliers affectés au lycée professionnel Doma-Somé, dans le cadre de l'immersion patriotique obligatoire, ont contribué au renforcement du couvert végétal à Gaoua, lors d'une opération de plantation d'arbres organisée audit lycée. C'était, lundi 18 août 2025. Avant cette activité de reboisement, les élèves et les forces vives ont participé à la montée des couleurs nationales, symbole d'unité et de cohésion. A cette occasion, le gouverneur du Djôrô, Siaka Barro, a rappelé l'importance de ce rituel qui traduit l'unisson autour du drapeau.

Il a également invité les élèves immergés à s'approprier les valeurs républicaines et à adhérer à la vision de la Révolution populaire progressiste (RPP), portée par les premières autorités du Burkina Faso. Après ce moment solennel, place à l'action citoyenne. Accompagnés des forces vives et des services techniques, les élèves ont ensuite planté 350 plants sur un site d'un hectare et demi. Six espèces médicinales, dont le baobab, le caïcédrat et le tamarinier, ont été mises en terre à cet effet. Selon le gouverneur, ce geste illustre l'engagement patriotique de la jeunesse.

« Après plusieurs modules théoriques sur la plantation d'arbres et l'entretien de l'environnement, il était nécessaire de passer à la pratique. Cette initiative renforce, non seulement le couvert végétal, mais contribue aussi à la promotion de la pharmacopée traditionnelle pour la santé des populations », a-t-il déclaré. Le directeur régional chargé de l'Environnement du Djôrô, le lieutenant-colonel Foé André Joseph Bonaventure Traoré, s'est réjoui de l'initiative.

« Voir ces jeunes planter des arbres avec autant d'enthousiasme est une grande fierté, car ils participent ainsi directement à la restauration du couvert végétal », s'est réjoui le lieutenant-colonel Traoré. Pour de nombreux immergés, cette activité de reboisement était une véritable découverte. C'est le cas de Valérie Sou, élève immergée du collège Pierre-Kula de Diébougou, qui s'est dit fière de planter un arbre pour la toute première fois de sa vie.

Satisfait du bilan de la première semaine d'immersion, le gouverneur de la région du Djôrô a encouragé les autres sites d'immersion à suivre cet exemple afin de reverdir leurs localités et de cultiver l'esprit de responsabilité environnementale. « Beaucoup de travail a été accompli par les instructeurs. Je félicite tous les acteurs de cette formation qui contribuent à forger les Burkinabè que nous voulons : engagés pour la souveraineté dans tous les domaines », a-t-il conclu.