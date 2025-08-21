Afrique Australe: L'Éthiopie organisera une réunion du Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe

21 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie a finalisé les préparatifs pour accueillir la réunion du Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe (GLAMOA) du 22 au 30 août 2025 à Addis-Abeba.

Le GLAMOA organisera une série de réunions, dont le 25e Conseil des ministres, le 50e Groupe de travail des hauts fonctionnaires et le 8e Dialogue public-privé (PPSD).

Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le directeur général du Service de renseignement financier, Muluken Amare, a annoncé que les préparatifs sont finalisés et que les participants arrivent à Addis-Abeba.

Cette série de réunions vise à renforcer la collaboration entre les parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial, a-t-il indiqué.

Selon le directeur général, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ne peut être menée par un seul pays, mais nécessite une coopération accrue entre les pays aux niveaux régional et mondial.

L'Éthiopie met en oeuvre diverses initiatives pour faire face à ces menaces en renforçant ses capacités institutionnelles et en renforçant la coopération avec les acteurs régionaux et mondiaux, a-t-il précisé.

L'ESAAMLG est une organisation régionale qui compte 21 pays membres, dont l'Éthiopie, et dont le siège est à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Elle se consacre à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans ses États membres.

Plus de 1 150 participants sont attendus aux réunions, dont des décideurs politiques et des acteurs privés.

L'organisation a été créée en 1999.

