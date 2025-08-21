Addis-Abeba — Abiy Ahmed souligne le dynamisme des exportations et renforce la lutte contre la corruption.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé que les recettes d'exportation du pays sont en nette progression, un succès qu'il attribue à la vision stratégique et à la rigueur de la planification économique de son gouvernement.

Dans son entretien avec Fana Media Corporation, à l'occasion de la publication de son nouveau livre de l'état de Medemer, il a dévoilé que l'économie éthiopienne connaît un redressement rapide.

Il a notamment comparé les performances à l'exportation : en juillet dernier, le pays a enregistré 830 millions de dollars d'exportations, dépassant largement l'objectif initial de 750 millions et doublant quasiment les 350 millions réalisés l'année précédente.

Abiy a insisté sur le rôle de la clarté de vision et de l'expérience dans cette réussite : « Pour réussir, il faut savoir où l'on va. Une personne sans vision hésite, recule. »

Il a également mis en avant les progrès accomplis depuis sept ans, malgré les défis. Parmi les réalisations majeures figurent la relance du Grand Barrage de la Renaissance, les avancées dans l'agriculture, l'exploitation du gaz et des minéraux, ainsi que l'essor du développement urbain à travers une planification par corridors.

Sur le plan de la gouvernance, le Premier ministre a reconnu que la corruption reste un défi majeur, même si la grande corruption au sein de l'administration a reculé depuis la transition politique. Il distingue deux formes principales de corruption : la "petite", souvent liée à des paiements illicites entre citoyens et fonctionnaires, et la "grande", plus institutionnelle.

Pour combattre la corruption au quotidien, le gouvernement prévoit d'élargir son réseau de guichets uniques, en passant d'un centre pilote à 20 centres dans tout le pays d'ici six semaines.

Ces guichets visent à améliorer la transparence des services publics et à limiter les pratiques corruptives. Ils seront implantés dans plusieurs villes, notamment Hawassa, Arba Minch, Bahir Dar, Dessie ou encore Gambella.

Abiy Ahmed a réaffirmé son engagement pour une réforme structurelle, une gouvernance plus éthique, et une économie tournée vers l'exportation, portée par une vision à long terme.