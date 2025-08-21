Sénégal: Fata Ngom, une étudiante en Master 2 à l'UGB, sélectionnée pour une résidence d'écriture panafricaine

Une étudiante en deuxième année de master en Art dramatique à l'Université Gaston-Berger (UGB), Fata Ngom, a été sélectionnée, pour représenter le Sénégal à la résidence d'écriture panafricaine "Courts Circuit 2025", prévue du 1er au 15 septembre à Grand-Popo, dans le sud-ouest du Bénin.

"C'est un honneur pour moi d'avoir été choisie pour représenter le Sénégal. Et ça sera aussi une occasion de découvrir de nouveaux récits et des personnes talentueuses et expérimentées", a-t-elle réagi dans un entretien accordé à l'APS.

Originaire de Fatick, elle est revenue sur sa fiction "Fata Wassel", laquelle a été retenue pour cette résidence "Courts Circuit".

"Fata Wassel est une fiction que je développe depuis 2024. Elle est née d'une confidence, d'une douleur profonde mais aussi et surtout d'une révolte", a-t-elle expliqué, ajoutant que c'est un projet très sensible et très intérieur qui lui tient vraiment à coeur.

Suite à un appel à candidatures lancé à l'échelle panafricaine, six auteurs ont été retenus après étude des projets, profils et entretiens par un comité artistique, renseigne une note des organisateurs de cet événement transmise à l'APS.

Le Bénin (pays hôte), le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Tunisie et la France à travers un auteur - ou autrice travaillant en lien avec l'Afrique ont été retenus, ajoute la même source.

La résidence "Courts Circuit" est portée par l'ONG Union Performance Bénin, avec l'ambition de faire du Bénin une terre d'écriture, d'échange artistique et de création cinématographique, renseigne la note.