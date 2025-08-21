Sénégal: Risques et catastrophes - Des agriculteurs sensibilisés sur l'assurance agricole

Le projet Insurance Risk Finance Facility (IRFF) déroulé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) veut sensibiliser les agriculteurs sur l'assurance inclusive et agricole, à travers la réponse de cette structure onusienne face aux inondations survenues l'année dernière tout au long de la vallée du fleuve Sénégal.

"Cette activité de sensibilisation entre dans le cadre de la réponse du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui veut apporter sa réponse face aux conséquences liées aux inondations survenues l'année dernière et qui menacent encore. Pour cela, nous allons renforcer la résilience des agriculteurs impactés lors de ces inondations", a expliqué Ismaila Diatta Chef de projet au sein de IRFF.

Il intervenait, mercredi au cours d'une rencontre axée sur "le renforcement de la résilience des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal face au changement climatique". Pour lui, cela passe par la promotion de l'assurance agricole, qui peut être "un outil de renforcement de la résilience des agriculteurs".

M. Diatta estime que s'ils sont sensibilisés dans ce domaine et outillés en éducation financière, ils pourront compter sur une police d'assurance en cas de catastrophes liés au changement climatique comme les récentes inondations.

"L'idée est d'arriver à une institutionnalisation de l'assurance agricole dans les politiques afin d'installer chez les producteurs le reflexe d'aller vers les compagnies d'assurance agricole. Nous voulons faire de sorte que cela soit banale, ce qui va contribuer à la sécurité alimentaire", a fait savoir Ismaila Diatta.

Avec cette méthode, le PNUD veut ainsi pousser les acteurs à changer de paradigmes et qu'ils cessent de prendre l'assurance comme une affaire des personnes riches.

Pour pousser les agriculteurs à s'assurer, le PNUD compte sur l'appui de la Direction de l'Assurance et de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS) présente dans la région de Matam depuis plus de 2008.

Plusieurs membres de différentes coopératives agricoles des filières riz, maïs, oignon et sorgho ont été représentées à cette activité