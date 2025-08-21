Sénégal: Vol et association de malfaiteurs - Une jeune femme et ses complices arrêtés à Diamaguene Sicap Mbao

21 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Une jeune femme a été arrêté à Sicap Mbao, pour vol et association de malfaiteurs. Selon une note de la Police rendue publique jeudi, celle-ci, avec ses complices armés de machettes, a dépouillé son petit ami de plus de 750 000 f Cfa, dont 350 000 en espèces et des téléphones d'une valeur de 400 000 f Cfa.

Le poste de police de Diamaguene Sicap mbao a procédé à l'interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit, en réunion avec usage de moyen de locomotion, de machettes et complicité.

« Selon les informations, la jeune femme a piégé son petit ami. Après l'avoir rejoint chez lui, elle a fait semblant de sortir pour acheter des cigarettes vers 1h du matin. Juste après son départ, une bande de cinq individus armés de machettes a fait irruption dans la chambre. La jeune femme les a rejoints et a indiqué où se trouvait l'argent », rapporte la Police.

La même source indique que la victime a été battue et dépouillée de 350 000 FCFA en espèces et de trois téléphones portables d'une valeur totale de 400 000 FCFA.

Après le vol, poursuit la Police, la bande a tenté de s'enfuir. Cependant, des voisins, témoins de la scène, ont réussi à arrêter la jeune femme et l'un de ses complices. Sur ce le poste de police de Diamaguene Sicap Mbao a été prévenu et a envoyé la Brigade de Recherche sur les lieux.

Les policiers ont trouvé les deux machettes utilisées lors de l'agression. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et l'enquête est en cours.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.