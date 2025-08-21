Sénégal: Vol et association de malfaiteurs - Une jeune femme et ses complices arrêtés à Diamaguene Sicap Mbao

Une jeune femme a été arrêté à Sicap Mbao, pour vol et association de malfaiteurs. Selon une note de la Police rendue publique jeudi, celle-ci, avec ses complices armés de machettes, a dépouillé son petit ami de plus de 750 000 f Cfa, dont 350 000 en espèces et des téléphones d'une valeur de 400 000 f Cfa.

Le poste de police de Diamaguene Sicap mbao a procédé à l'interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit, en réunion avec usage de moyen de locomotion, de machettes et complicité.

« Selon les informations, la jeune femme a piégé son petit ami. Après l'avoir rejoint chez lui, elle a fait semblant de sortir pour acheter des cigarettes vers 1h du matin. Juste après son départ, une bande de cinq individus armés de machettes a fait irruption dans la chambre. La jeune femme les a rejoints et a indiqué où se trouvait l'argent », rapporte la Police.

La même source indique que la victime a été battue et dépouillée de 350 000 FCFA en espèces et de trois téléphones portables d'une valeur totale de 400 000 FCFA.

Après le vol, poursuit la Police, la bande a tenté de s'enfuir. Cependant, des voisins, témoins de la scène, ont réussi à arrêter la jeune femme et l'un de ses complices. Sur ce le poste de police de Diamaguene Sicap Mbao a été prévenu et a envoyé la Brigade de Recherche sur les lieux.

Les policiers ont trouvé les deux machettes utilisées lors de l'agression. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et l'enquête est en cours.