Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Des élus du Pdci-Rda réitèrent leur soutien à Cheick Tidjane Thiam

À l'approche de la date limite de dépôt des candidatures à la Commission Électorale Indépendante (Cei), les élus du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain (Pdci-Rda) ont affirmé leur soutien indéfectible à leur président, Cheick Tidjane Thiam. C'est à la Maison du Pdci-Rda, lors d'une déclaration officielle le 20 août 2025, que le député Eugène Kouakou Kouassi a lu un communiqué marquant la solidarité du parti.

Cet événement a réuni des figures clés du parti, incluant des députés, des sénateurs, des présidents de conseils régionaux, des maires et des conseillers municipaux. Ils ont salué les réalisations de Cheick Tidjane Thiam depuis son élection en décembre 2023, qu'il a remportée avec un score impressionnant de 96,48 %. Son leadership a insufflé un "vent nouveau" au sein du PDCI-RDA, entraînant une véritable transformation et l'adhésion de plus de 35 000 nouveaux membres.

Pour eux, au-delà de la restructuration interne, Cheick Tidjane Thiam a multiplié les visites de terrain dans des villes telles que Soubré, Aboisso et Yopougon, se rapprochant des préoccupations des populations ivoiriennes. Il a également mené des campagnes de sensibilisation à l'inscription sur les listes électorales.

La légitimité de sa candidature a été renforcée par la Convention nationale du 16 avril 2025, où il a été plébiscité par 99,50 % des voix. Ce soutien massif des militants confirme qu'il est le candidat légitime du Pdci-Rda pour la présidentielle d'octobre 2025. Face aux tentatives de déstabilisation du parti, les élus ont lancé un vibrant appel à l'unité et à la mobilisation autour de leur leader, rappelant que l'enjeu de la présidence dépasse les intérêts personnels et concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire.

Fidèle à ses principes fondateurs, le Pdci-Rda se positionne comme le porte-voix de l'opposition et se montre déterminé à reconquérir le pouvoir. Les élus ont exhorté à la solidarité et à la cohésion pour soutenir Cheick Tidjane Thiam, convaincus que la victoire est à la portée du parti et du peuple ivoirien.