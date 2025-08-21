Sénégal: Électrification - La commune de Mangaroungou désormais raccordée au réseau électrique

21 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Un projet d'électrification rurale longtemps attendu a enfin vu le jour ce mardi 19 août à Mangaroungou, une commune du département de Goudomp. Après une suspension de plusieurs mois, la commune a été officiellement raccordée au réseau électrique national, marquant la fin d'une attente pour ses habitants.

La cérémonie de mise en service a été présidée par le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'ASER et l'entreprise espagnole AEE POWER EPC. Il avait été interrompu en novembre 2024 par l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), avant d'être relancé grâce à une décision de la Cour suprême le 21 février dernier.

Jean-Michel Sène a indiqué que la mise en oeuvre de ce projet se fera en plusieurs phases, avec l'objectif final d'électrifier 1743 localités dans les délais impartis. De son côté, le maire de Mangaroungou, Malamine Gomis, a salué ce « projet historique » qui change la vie des populations. Il a également plaidé pour une extension du réseau vers la localité voisine de Mangaroungou Douma.

La cérémonie s'est achevée par l'allumage symbolique des lampadaires et des premières habitations connectées, sous les applaudissements de la population.

