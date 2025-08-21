Afrique: Afrobasket 2025 - Les Lions domptent les D-Tigers et retrouvent le Mali en demi-finales

Impressionnant de maîtrise et porté par son capitaine Brancou Badio, le Sénégal a surclassé le Nigéria (91-75) pour décrocher son ticket en demi-finales de l'Afrobasket 2025. Les Lions retrouvent ainsi le Mali pour un choc prometteur.

Le début de match a pourtant été équilibré. Dans un premier quart-temps serré, les deux équipes se rendent coup pour coup et c'est le Nigéria qui vire en tête d'un souffle (24-23). Mais les Lions haussent rapidement le ton. Dès l'entame du deuxième quart, Jean Jacques Boissy et Amar Sylla enchaînent deux paniers primés qui lancent la dynamique. Dominateurs, les Sénégalais infligent un 30-18 à leurs adversaires et regagnent les vestiaires avec une avance confortable (53-42).

De retour sur le parquet, Brancou Badio prend les choses en main. En feu, le capitaine sénégalais claque deux tirs primés consécutifs qui mettent les D-Tigers au supplice. Solides en défense et efficaces en attaque, les Lions remportent largement le troisième quart-temps (23-13) et abordent le dernier avec 21 points d'avance.

Un court moment de doute survient en début de quatrième quart, quand le Nigéria aligne trois paniers à trois points pour infliger un 9-0. Mais le coach Desagana Diop coupe aussitôt l'élan adverse avec un temps mort stratégique. Ses joueurs reprennent le contrôle et gèrent parfaitement la fin de rencontre. Score final : 91-75, une victoire nette et sans appel.

Collectivement solide, le Sénégal a pu compter sur un Badio étincelant : auteur de 32 points, le capitaine a signé une prestation XXL qui a illuminé la soirée. Les Lions se qualifient ainsi pour les demi-finales où ils croiseront le Mali, tombeur de la Côte d'Ivoire après prolongation (102-96). Un derby ouest-africain qui s'annonce explosif.