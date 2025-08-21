Sénégal: Sanctions des Etats-Unis contre le Magistrat Mame Mandiaye Niang - Le pays invite les autorités américaines à retirer ces sanctions

Le Sénégal a réagi suite aux sanctions engagées par le Département d'État américain mercredi 20 août 2025, contre plusieurs magistrats liés à la Cour pénale internationale (CPI), dont le juge sénégalais, Mame Mandiaye NIANG. A travers un communiqué signé le ministère de l'intégration et des Affaires Etrangères rendu publique ce jeudi 21 août le gouvernement sénégalais exprimant sa solidarité au juge Niang, invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent une grave atteinte au principe de l'indépendance de la justice...

« Le Sénégal a appris avec étonnement les sanctions américaines contre quatre Magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dans l'exercice de leur mission, dont le juge sénégalais, Mame Mandiaye NIANG », a appris sudquotidien d'un communiqué du ministère de l'intégration et des Affaires Etrangères diffusé ce jeudi 21 août 2025.

Face à cette situation mentionne le document, « le Sénégal invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent une grave atteinte au principe de l'indépendance de la justice et au droit des Magistrats de la Cour d'exercer de façon libre et sereine le mandat qui leur est confié par les 125 Etats membres parties au statut de la CPI. »

Par ailleurs, « le Sénégal, premier pays à avoir ratifié le Statut de Rome, exprime sa pleine solidarité à Monsieur NIANG, aux autres Magistrats visés par les sanctions, et réaffirme son soutien indéfectible à la CPI dans sa mission au service de la justice pénale internationale », indique la note.

Aussi, note la source, « Le Sénégal appelle instamment les Etats Parties à réaffirmer leur solidarité à la Cour, et à redoubler d'efforts pour s'assurer que les Magistrats et tout le personnel de la Cour puissent remplir leur mission en toute indépendance, sans menaces ni restrictions. »

Exprimant ses chaleureusement félicitations à Son Excellence Monsieur le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, « pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mame Mandiaye Niang », le premier ministre Ousmane Sonko à son tour, a exprimé son soutien total et indéfectible à son compatriote, affirmant que « Le gouvernement du Sénégal, son pays, se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États Unis d'Amérique », a-t-on lit sur une note partagée sur ses réseaux sociaux.

Il faut rappeler que dans son rapport rendu public, ce mercredi 20 août 2025, le Département d'État américain a annoncé de nouvelles sanctions contre plusieurs responsables liés à la Cour pénale internationale (CPI), accusée de menacer les intérêts des États-Unis et d'Israël. Parmi les personnes visées figure Mame Mandiaye Niang, magistrat sénégalais, procureur adjoint de la CPI.

Dans le document signé par le secrétaire d'État Marco Rubio, ces sanctions s'inscrivent dans le cadre de l'Executive Order 14203, adopté sous l'administration Trump, qui cible toute personne étrangère participant aux efforts de la CPI visant à enquêter, arrêter ou poursuivre des ressortissants américains ou israéliens sans le consentement de leurs États.

En effet, les Etats-Unis (USA) reproche à la CPI sa « politisation », son « abus de pouvoir » et son « mépris de la souveraineté nationale ». Le communiqué qualifie l'institution judiciaire internationale de « menace pour la sécurité nationale » et d'« instrument de guerre judiciaire » contre les États-Unis et leur allié Israël.