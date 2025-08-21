Sénégal: Santé pour tous au pays - Prévenir plutôt que guérir

À Dakar, le Réseau des journalistes en santé, population et développement (Ajspd), en partenariat avec l'Ong International Budget Partnership (IBP), a tenu un dîner-débat sur le thème : « La place de la santé dans le nouveau référentiel Sénégal 2050 ». Une rencontre marquée par une intervention forte du Dr Farba Lamine Sall, économiste de la santé. Pour lui, la clé d'un système performant réside dans un changement de paradigme : « Pour un système de santé performant et la réduction de la charge de morbidité, il faut soigner mieux, en soignant moins de personnes, tout en assurant la protection des populations et la santé pour tous. »

Si Maleine Amadou Niang, directeur régional de l'IBP, a rappelé que la part des ressources extérieures dans le financement de la santé recule, il souligne qu'une portion importante du financement repose encore sur les ménages. Dans ce contexte, Dr Sall insiste : « Le droit à la santé, c'est d'abord le droit de ne pas être malade. » Selon lui, il est temps de passer d'une logique de guérison à une logique de prévention et de promotion de la santé, gage d'efficience et de durabilité.

L'économiste relève que l'alternance politique constitue une opportunité pour impulser de nouvelles orientations. « De nouvelles orientations sont indiquées aux responsables sectoriels, aux techniciens de les exploiter au mieux », a-t-il noté. Il cite le décret 2024-961 d'avril 2024 qui confère au ministère de la Santé des attributions multisectorielles, incluant l'environnement et le sport. « Des initiatives doivent être prises pour nouer avec les autres acteurs des alliances productrices d'externalités positives pour la préservation de la santé des populations », plaide-t-il.

Pour réussir la Couverture maladie universelle (CMU), Dr Sall recommande de tirer les enseignements du premier plan stratégique (2017-2022), de mettre en place un Comité national de pilotage de la stratégie CSU présidé par le Premier ministre et décliné à l'échelle régionale sous l'autorité des gouverneurs. Il préconise également un financement plus conséquent et plus efficient, une gouvernance intégrée public-privé-communautaire et une véritable décentralisation au niveau de la base. « Il y a un préalable important surtout pour les pays en développement, c'est de comprendre le droit à la santé consacré dans la DUDH en son article 25 et repris dans la Constitution de la quasi-totalité des pays francophones. Les articles 8 et 17 de la Constitution du Sénégal stipulent un droit à la santé d'abord, droit de rester en bonne santé, droit de ne pas être malade, c'est cela qui doit être la priorité, et droit aux soins le cas échéant », a-t-il insisté.

Selon Dr Sall, l'enjeu central est de rendre effectives les notions de dépistage, prévention, promotion et prise en charge des déterminants de santé. « Réduire la charge de morbidité et par conséquent le nombre de malades pour mieux les prendre en charge. C'est soigner mieux, en soignant moins de personnes, qui rendra performant le système de santé, assurant la protection des populations et la santé pour tous », conclut-il.

Le président de l'Ajspd, Eugène Kaly, s'est engagé à multiplier ce type d'initiatives. « Nous allons porter le plaidoyer ici à Dakar et à l'intérieur du pays pour que les populations financent elles-mêmes leur propre santé, mais aussi pour que l'État augmente le budget alloué à la santé qui, à mon avis, est très faible », a-t-il déclaré.

Au-delà des chiffres et des promesses, la véritable révolution sanitaire au Sénégal ne se jouera pas seulement dans les hôpitaux, mais dans la capacité à éviter que les citoyens ne deviennent des malades. C'est en investissant dans la prévention, l'éducation et la gouvernance que le pays pourra concrétiser le rêve d'une santé réellement universelle.