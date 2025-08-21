Sénégal: Diourbel - Lutte contre le manque d'hygiène dans les daaras - L'association Takhawou Alkhourane s'engage

L'association Takhawou Alkhourane Omar Sow a été porté hier, mercredi 20 août 2025, sur les fonts baptismaux. Son objectif est de contribuer au développement des «daaras» et lutter contre le manque d'hygiène dans ces écoles coraniques.

L'association Takhawou Alkhourane a été créée, sur une initiative de Seydou Sow, en vue de perpétuer l'oeuvre sociale de son grand-frère, Omar Sow, ancien Directeur de l'Urbanisme. La première action de l'association Takhawou Alkhourane Omar Sow consiste à construire des latrines dans les «daaras» (écoles coraniques) pour permettre aux talibés d'être dans de bonnes conditions d'hygiène favorable à l'apprentissage du Coran.

Imam Meïssa Dièye, le président de l'association Takhawou Alkhourane Omar Sow, explique : «nous avons constaté que le problème récurrent des daaras est l'absence de toilettes. On peut quémander à manger ou à boire, mais on ne peut pas faire la défécation à l'aire libre. Nous voulons mobiliser le peu de moyens que nous disposons. Nous demandons à tous les hommes de bonne volonté à accompagner les daaras».

Imam Meïssa Dièye souligne que ce n'est pas la seule mission de l'association, même si, dans un premier temps, elle a choisi ce volet construction de toilettes. «Nous pouvons aller jusqu'à construire des daaras, des mosquées ou des postes de santé. Nous appelons toutes les autorités religieuses et coutumières à s'investir pour le rayonnement du daara», déclare-t-il.

Pour rappel, Oumar Sow, le défunt ancien Directeur de l'Urbanisme sous le régime du président Macky Sall, natif de Diourbel, s'était fortement impliqué dans l'accompagnement des daaras, des mosquées mais aussi des personnes vulnérables. C'est la raison pour laquelle les membres de cette association, qui regroupe toutes les familles religieuses de Diourbel, estiment que le parrain mérite un tel engagement.