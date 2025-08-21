Afrique: Exportations du Sénégal - L'Ansd note une hausse de 9,6% au mois de juin 2025

Au mois de juin 2025, les exportations du Sénégal s'élèvent à 514,6 milliards de FCFA contre 469,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 9,6%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression est expliquée par le relèvement des expéditions de pétrole brut (150,8 milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre 73,2 milliards de FCFA le mois précédent), de titane (19,1 milliards de FCFA contre 5,1 milliards de FCFA), d'or non monétaire (77,6 milliards de F CFA contre 65,2 milliards de FCFA), de zirconium (7,5 milliards de F CFA contre 4,4 milliards de FCFA) et de phosphates (4,9 milliards de F CFA contre 2,9 milliards de FCFA).

Toutefois, la diminution des ventes à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (80,9 milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre 102,1 milliards de FCFA le mois précédent), d'acide phosphorique (6,9 milliards de FCFA contre 25,0 milliards de FCFA), de poissons frais de mer (15,2 milliards de FCFA contre 19,9 milliards de FCFA), de ciment hydraulique (7,3 milliards de FCFA contre 10,8 milliards de FCFA) et de crustacés et mollusques (9,2 milliards de FCFA contre 11,3 milliards de FCFA) a atténué cette hausse.

Comparées au mois de juin 2024, informe l'Ansd, les exportations ont presque doublé, avec une augmentation de 98,6%. Leur cumul au premier semestre 2025 s'établit à 2 840,3 milliards de FCFA contre 1 672,9 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une augmentation de 69,8%.

Les principaux produits exportés, au cours du mois de juin 2025, sont les huiles pétrole brut (150,8 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (80,9 milliards de FCFA), l'or non monétaire (77,6 milliards de F CFA) et le titane (19,1 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal, au cours de la période sous-revue, sont le Mali (13,0%), les Pays Bas (13,0%), la Suisse (8,5%), les Etats-Unis d'Amérique (8,1%) et l'Italie (7,8%).