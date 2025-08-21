Afrique: Importations du Sénégal - L'Ansd relève une baisse de 2,2% au mois de juin 2025

Les importations du Sénégal se chiffrent à 544,9 milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre 557,4 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 2,2%.

Cette régression, explique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), est expliquée par la contraction des achats à l'extérieur de riz (20,2 milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre 35,6 milliards de FCFA le mois précédent), de produits chimiques organiques et inorganiques (6,9 milliards de FCFA contre 12,0 milliards de FCFA), de maïs (6,6% milliards de FCFA contre 11,2 milliards de FCFA) et de produits pharmaceutiques (16,7 milliards de FCFA contre 19,9 milliards de FCFA).

Cependant, souligne l'Ansd, l'augmentation des importations des autres produits pétroliers raffinés (155,9 milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre 120,0 milliards de FCFA le mois précédent), des autres matériels de transport (20,1 milliards de FCFA contre 3,0 milliards de FCFA), d'autres machines et appareils (58,2 milliards de FCFA contre 48,6 milliards de FCFA) et des métaux communs (23,6 milliards de FCFA contre 16,9 milliards de FCFA) a amoindri l'ampleur de la baisse.

Comparées au mois de juin 2024, les importations ont bondi de 3,9%. Leur cumul au premier semestre 2025 s'établit à 3 568,8 milliards de FCFA contre 3 399,2 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une augmentation de 5,0%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres produits pétroliers raffinés (155,9 milliards de FCFA), les machines et appareils (58,2 milliards de FCFA), les métaux communs (23,6 milliards de FCFA) et le riz (20,2 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la République populaire de Chine (14,2%), la Russie (11,8%) , la France (8,3%), les États-Unis d'Amérique (6,8%) et l'Inde (6,0%).

Selon l'Ansd, le solde de la balance commerciale s'établit à -30,5 à milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre -87,7 milliards de FCFA au mois précédent. Cette réduction du déficit résulte de la diminution de ceux à l'égard du Nigéria (-9,5 milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre -44,6 milliards de FCFA le mois précédent), de la Thaïlande (-4,9 milliards de FCFA contre -18,5 milliards de FCFA), de la France (-29,0 milliards de FCFA contre -42,0 milliards de FCFA) et de l'Arabie Saoudite (-3,5 milliards de FCFA contre -11,4 milliards de FCFA).

Cependant, la détérioration du déficit vis-à-vis de la Russie (-67,2 milliards de FCFA au mois de juin 2025 contre -44,7 milliards de FCFA le mois précédent), de l'Allemagne (-13,3 milliards de FCFA contre -8,2 milliards de FCFA) et de la Turquie (-14,7 milliards de FCFA contre -13,4 milliards de FCFA) a limité ce recul du déficit. Le cumul du solde commercial à fin juin 2025 s'établit à -728,7 milliards de FCFA contre -1 726,3 milliards de FCFA à la même période en 2024.