Sénégal: Ouverture de la Ticad 9 - Le président Bassirou Diomaye Faye présente la Vision Sénégal 2050

Ouverture ce 20 août 2025 à Yokohama, de la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9). Prenant part à la cérémonie, le président de la République a présenté la Vision Sénégal 2050.

Selon la Présidence de la République qui donne l'information, après une matinée marquée par une série d'audiences, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part aujourd'hui à la cérémonie officielle de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9), organisée à Yokohama.

Lors de la première séance plénière consacrée à la paix et à la sécurité, renseigne le document, le Chef de l'État a souligné l'urgence d'un financement prévisible et durable des opérations de maintien de la paix en Afrique. Il a également plaidé pour une réforme du multilatéralisme, en faveur d'une gouvernance internationale plus juste et représentative, ainsi qu'un arrimage renforcé entre paix, sécurité et développement.

Selon Le Président Faye, ajoute la même source, a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la formation et l'innovation, qu'il a qualifiés de piliers essentiels d'une croissance inclusive et durable.

« Enfin, il a présenté la vision stratégique du Sénégal à travers l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, et a invité les partenaires internationaux à prendre part au Forum «Invest in Sénégal », prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025 », informe la Présidence de la République.