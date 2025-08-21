Togo: Faure Gnassingbé plaide pour une alliance stratégique entre le continent, le Japon et l'océan Indien

À l'occasion de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) à Yokohama, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a livré jeudi un message fort en faveur d'une coopération renforcée entre l'Afrique, le Japon et l'espace indo-pacifique.

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes, les fragilités des routes maritimes et la compétition stratégique, le leader togolais a invité les partenaires à transformer ces turbulences en opportunités pour bâtir un espace de stabilité et de prospérité partagée.

Le Togo, hub logistique et industriel au service de l'Afrique

Mettant en avant la vocation stratégique du port de Lomé, seul port en eau profonde de la côte ouest-africaine, Faure Gnassingbé a rappelé que le Togo s'est positionné comme une porte d'entrée de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Il a souligné l'importance des investissements attendus, notamment celui du groupe Toyota Tsusho, appelé à transformer Lomé en centre de distribution vers toute l'Afrique : « Ce n'est pas seulement un investissement, c'est la confirmation que l'Afrique peut offrir des plateformes modernes, fiables et attractives », a-t-il déclaré.

Vers une cocréation des chaînes de valeur

Le Président du Conseil a insisté sur la nécessité de dépasser le schéma classique des exportations de matières premières africaines contre produits finis japonais. Pour lui, l'avenir repose sur des chaînes de valeur industrielles co-construites, dans l'automobile, l'énergie, l'agro-industrie ou le numérique.

« Notre ambition n'est pas seulement d'être une plateforme de transit. Nous voulons transformer nos ressources, produire localement et faire de notre jeunesse des acteurs de la production », a-t-il martelé.

Un Indo-pacifique élargi et équilibré

Évoquant l'importance de l'océan Indien comme espace de connexion stratégique, M. Gnassingbé a défendu l'idée d'un Indo-pacifique élargi où l'Afrique aurait toute sa place aux côtés du Japon. Selon lui, cette coopération doit viser la sécurisation des routes maritimes, le soutien à la transformation industrielle et le renforcement de la souveraineté économique.

« L'Afrique n'est pas seulement un marché d'avenir pour le Japon, elle est un partenaire stratégique capable de contribuer à l'innovation et à la prospérité globale », a-t-il affirmé.

Pour une économie bleue et verte

Enfin, le Président du Conseil togolais a appelé à une coopération respectueuse des sociétés et de l'environnement. Selon lui, le développement maritime et industriel ne peut ignorer le changement climatique, la pollution marine et la résilience des communautés côtières.

Il a plaidé pour une économie bleue et verte, conjuguant croissance, inclusion et durabilité : « Il n'y aura pas de développement durable sans paix, ni de prospérité sans cohésion sociale », a-t-il rappelé.

Une vision ambitieuse pour l'avenir

En conclusion, Faure Gnassingbé a proposé de faire de la coopération entre l'Afrique, le Japon et l'océan Indien un modèle d'intégration économique, d'innovation et de durabilité. Une vision qu'il a qualifiée d'« ambitieuse mais réaliste », fidèle à l'esprit de la TICAD qui, depuis 1993, reste l'une des plateformes les plus influentes du partenariat Afrique-Japon.