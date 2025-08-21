Cote d'Ivoire: Convention collective des banques - L'Apbef-CI et les agents pour un secteur bancaire innovant

L'élaboration de la nouvelle convention collective des banques et établissements financiers est désormais une réalité. C'est le fruit du dialogue et de l'engagement de toutes parties prenantes, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-CI) et le Syndicat national des agents de banques et établissements financiers et assurance de Côte d'Ivoire (Synafebaci).

La signature de la convention a eu lieu le mercredi 20 août 2025, au Plateau, en présence de tous les acteurs de l'écosystème. Visiblement heureux, le président de l'Apbef-CI, Ehui Jérôme, a souligné que cette nouvelle convention vise à professionnaliser le secteur bancaire. Mais aussi à établir un cadre protecteur des salariés, définir des conditions de travail et favoriser le dialogue social.

« C'est en 1958 que la Convention collective sectorielle de l'industrie bancaire a été créée. 67 ans après, nous sommes heureux de procéder à la signature de cette nouvelle convention. L'environnement professionnel, technologique, social n'étant plus du tout le même, 2025 n'ayant plus rien à voir avec 1958, il devenait impératif d'avoir le courage de s'engager pour ce chantier », a-t-il expliqué.

Le président Ehui Jérôme a indiqué que cette nouvelle Convention s'adapte aux multiples réalités actuelles. Notamment la transformation numérique, la responsabilité sociale, la compétitivité, la qualité de vie au travail, la protection contre le harcèlement et les violences au travail, l'allocation spéciale au départ à la retraite.

« Cette nouvelle convention entend relever ces défis pour les années à venir. Elle reflète notre volonté commune de bâtir un secteur plus innovant, plus juste et plus solidaire. Elle est équilibrée, moderne, inclusive. C'est un outil de progrès, un levier de cohésion sociale et un signal fort de modernisation de notre secteur», a soutenu le président.

Il a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude au Synafebaci et aux membres de la commission sociale pour leur engagement sans faille et la qualité du dialogue et l'esprit de responsabilité qui a prévalu tout au long du processus.

Guebo Debo, secrétaire général du Synafebaci, s'est réjoui de cette initiative adaptée aux réalités du monde du travail. « Nous devrions nous obliger à la mettre au goût du jour chaque fois que le besoin se fait sentir », a suggéré Guebo Debo.

De son côté, Gisèle Lodugnon, vice-présidente de la commission sociale de l'Apbef-CI, a exprimé sa gratitude à ses homologues Drh pour leur mobilisation et leur esprit de collaboration tout au long des travaux.

Leur implication, a-t-elle affirmé, a été déterminante dans la réussite de ce processus qui a débuté en 2022, date de validation du projet par la présidence de l'Apbef-CI.