Cote d'Ivoire: Éléphants/éliminatoires Mondial 2026 - Des incertitudes avant la liste de Faé

L'entraîneur des éléphants livrera les noms de son commando contre le Burundi et le Gabon, le 27 août prochain.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire reprennent du service en septembre, avec la suite des éliminatoires du Mondial 2026. Un rendez-vous décisif pour Emerse Faé et ses joueurs qui pourraient effectuer un pas déterminant vers le Mondial mexicain, canadien et américain. Mais avant, le sélectionneur va se prêter à un exercice difficile, le 27 août 2025.

La publication de sa liste de joueurs qui prendront part à ces deux matchs. Surtout que ce rendez-vous a lieu en début de saison, avec des incertitudes concernant certains joueurs.

En effet, plusieurs éléments de la sélection ont vu leur intersaison perturbée, essentiellement à cause du marché des transferts qui va prendre fin dans la plupart des championnats européens début septembre. Si certains joueurs ont déjà trouvé un point de chute, d'autres, en revanche, sont encore dans l'incertitude. C'est le cas du portier titulaire des Eléphants, Yahia Fofana.

Absent de la liste du Sco d'Angers lors de la première journée de la Ligue 1 française, il devait quitter le club français mais pour quelle destination ? Les discussions avec les clubs qui le sollicitent n'ayant pas encore abouti, le portier des Eléphants s'est contenté d'une préparation en solo. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur ses performances. Idem pour le latéral droit, Guéla Doué, qui est également sur le départ à Strasbourg, mais qui n'a toujours pas conclu avec un nouveau club.

Un flanc droit des Eléphants également en question sur le cas Wilfried Singo. Si le latéral droit ivoirien a préparé la saison avec Monaco, plusieurs signaux indiquent qu'il va quitter le Rocher. Il serait proche de signer à Galatasaray, dans le championnat de Turquie. Conséquence, le joueur est resté sur le banc monégasque lors de la première journée du championnat.

Outre ces cas de joueur sur le départ, l'entraîneur des Eléphants doit faire face au cas de ceux qui ont, certes, déjà trouvé un point de chute, mais qui doivent s'adapter à leur nouvel environnement.

Recruté par Aston Villa, Evann Guessand a débuté son aventure chez les Vilans sur le banc de touche. Il y a également le cas Sébastien Haller. Il a débuté la préparation avec Dortmund qui a finalement décidé de ne pas le garder. Haller jouera donc une nouvelle saison à Utrecht, dans un championnat hollandais qui a débuté depuis le 10 août dernier sans l'attaquant ivoirien.

Beaucoup de paramètres qui seront certainement pris en compte par Emerse Faé pour composer son groupe, la semaine prochaine.