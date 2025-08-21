Sénégal: Formation professionnelle - Le pays et la Jica signent un mémorandum de coopération

21 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Le Gouvernement du Sénégal et la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) ont signé, ce jeudi 21 août 2025, un mémorandum de coopération visant à renforcer le développement des ressources humaines.

« Ce partenariat ambitieux prévoit la construction d'une annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon à Diamniadio », renseigne un communiqué de la Présidence du Sénégal.

De grandes entreprises japonaises, telles que Toyota Tsusho, Daikin, Yamaha, Toda et NEC, poursuit la même source, accompagneront ce projet en contribuant activement à la formation et au transfert de compétences au profit de la jeunesse sénégalaise.

« Il s'agit d'un pas décisif pour améliorer l'employabilité et soutenir la compétitivité de notre économie nationale », indique le document.

Pour rappel, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye qui prend part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), s'est entretenu mercredi, avec le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba.

Lors de leur tête à tête, le Président Faye a appelé à un renforcement de la coopération dans des domaines stratégiques tels que la formation, la santé, l'hydraulique, la pêche, ainsi que la paix et la sécurité.

Il a particulièrement insisté sur la formation comme pilier majeur du développement, soulignant que la réussite du Japon démontre que la qualité des ressources humaines est la clé du progrès.

