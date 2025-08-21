Sénégal: Affaissement de bassins de rétention à Touba - Le gouvernement promet l'indemnisation des impactés

Une équipe du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dirigée par le directeur de cabinet de Cheikh Tidiane Diéye, a visité Touba,lundi dernier, afin d'évaluer la situation des victimes des effondrements des bassins de Pody et de Darou Rahmane. Amadou Salmone Fall a assuré qu'il y aura des compensations après un recensement.

Le directeur de cabinet pour le ministre chargé de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amadou Salmone Fall, a conduit la mission envoyée par Cheikh Tidiane Diéye à Touba à la suite de l'affaiblissement de deux bassins dans les localités de Pofdy et de Darou Rahmane. Accompagné des directeurs généraux de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), il a visité les communautés affectées.

Selon Amadou Salmone Fall, des rencontres ont été organisées avec les communautés de Ndock, Darou Rahmane, Pody et Ngaassama pour partager leur détresse et trouver ensemble des solutions structurelles. Il a affirmé que ces solutions sont déjà définies et seront mises en oeuvre pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Cette démarche justifie, selon lui, la visite dans les zones touchées par l'affaissement des bassins.

La visite du directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été effectuée en compagnie des autorités administratives et de la commission de recensement d'évaluation des impenses. Selon Amadou Salmone Fall, cette commission sera chargée de suivre la situation et de dresser un rapport qui servira de base pour les indemnisations ou les rémunérations à venir.

Il a souligné que le gouvernement privilégie des solutions structurelles durables plutôt que des solutions temporaires. D'après lui, des solutions définitives sont actuellement recherchées pour résoudre le problème d'affaissement des bassins à Touba, et tous les moyens nécessaires seront mobilisés pour y parvenir.