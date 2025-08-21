Sénégal: Reboisement à Mbacké - Le ministre de l'Environnement encourage les initiatives locales

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique s'est rendu mercredi dans le département de Mbacké dans le cadre de sa caravane écologique. Selon lui, les campagnes de reboisement menées par Touba Ça Kanam ces deux dernières années affichent un taux de réussite encourageant.

Depuis le 2 août, le ministre de l'Environnement, Daouda Ngom a lancé une caravane écologique. L'objectif de cette tournée est de mobiliser les Sénégalais de tous âges et de tous sexes autour d'initiatives de reboisement et de les sensibiliser à l'importance de l'arbre et du reboisement.

Lors de sa visite mercredi dans le département de Mbacké, le ministre a parcouru les communes de Dalla Ngabou, Taïf et Touba Mosquée. À Touba, il a rencontré l'association Touba Ça Kanam, qui oeuvre depuis des années dans le reboisement. Il en a profité pour constater l'évolution des plantations réalisées en 2023 et 2024.

« Tous les arbres que vous voyez le long de cette route ont été plantés en 2023. Ceux que nous avons visités ce matin ont été plantés en 2024 et nous avons un très bon taux de réussite », a déclaré le professeur Daouda Ngom.

Mbacké, un département emblématique en raison des défis environnementaux auxquels il est confronté. Le ministre estime que c'est le département le plus peuplé du Sénégal, soumis à une forte pression anthropique sur les ressources.

La région de Diourbel est d'ailleurs la seule au Sénégal à ne pas avoir de forêt classée. À Ngabou, en collaboration avec la mairie, le ministre a mené des activités de reboisement, de sensibilisation et a fait une démonstration sur la taille des arbres.

À cet effet, il a offert des équipements de reboisement et de nettoyage à l'association And Defar Taïf, en signe d'encouragement. Selon lui, cette association travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique depuis l'année dernière dans le cadre de la campagne nationale de reboisement.

Avant de clôturer sa visite, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a rencontré le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Ce dernier a salué l'initiative du ministre de parcourir toutes les régions du Sénégal dans le cadre de sa tournée écologique. Il a rappelé l'importance des arbres face au changement climatique et a invité la population à s'approprier l'initiative du ministre.