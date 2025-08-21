Sénégal: Mbacké - Vers la reprise rapide des activités de navétanes, selon le directeur général des infrastructures sportives

Le directeur des infrastructures sportives, Cheikh Ibrahima Sarr, a visité le stade El Hadji Ibrahima Gueye de Mbacké, lundi dernier, après les incidents du 8 août. Il a promis, avec le soutien des autorités administratives, une reprise rapide des compétitions sportives.

Le 8 août 2025, une pluie orageuse accompagnée de vents violents a détruit une partie de la toiture du stade de Mbacké. Pour évaluer les dégâts, le ministère des Sports a dépêché une délégation conduite par le directeur des infrastructures sportives, accompagnée d'un bureau de contrôle chargé de réaliser un diagnostic technique de l'incident.

Selon Cheikh Ibrahima Sarr, la mairie de Mbacké, représentée par son secrétaire général, s'est engagée à accélérer la réparation de la partie endommagée de la toiture du stade. Une fois les travaux effectués, les autorités administratives pourront prendre les mesures nécessaires pour rouvrir le stade au public et permettre la reprise des activités.

Selon lui, l'objectif est de respecter l'arrêté du ministère fixant la durée des compétitions. « Nous travaillons pour y arriver », a-t-il déclaré, ajoutant que la priorité était d'envoyer un bureau de contrôle pour évaluer les dégâts et prendre les mesures nécessaires au niveau de la toiture.

Il estime que la mairie doit maintenant prendre en charge la pose du reste de la toiture, non seulement pour organiser rapidement les compétitions, mais aussi pour des raisons de sécurité.

« Il est urgent de déposer cette toiture, ensuite les autorités administratives prendront les dispositions nécessaires pour que les compétitions puissent reprendre », a-t-il précisé.

Le directeur général des infrastructures sportives a profité de l'occasion pour s'adresser aux comités de gestion des infrastructures. Selon lui, le président de la République et le premier ministre ont donné des directives pour une gestion plus efficiente et efficace des installations sportives, qui coûtent des milliards.

Il a souligné que les recettes générées par ces infrastructures devraient être réinvesties dans leur entretien et leur préservation. « Cette directive s'applique à toutes les communes et départements où se trouvent ces installations, et non spécifiquement à Mbacké », a-t-il précisé.

Cheikh Ibrahima Sarr a également exprimé sa compassion envers les personnes blessées et celles qui ont perdu leurs biens lors de l'incident.