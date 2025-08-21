Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a rencontré, le 20 août 2025, le secteur privé national. Selon une note d'information, cette réunion avait pour objectif de partager avec l'ensemble des acteurs économiques le Plan de Redressement économique et social « Jubbanti Koom », présenté à la Nation et aux partenaires le 1er août dernier.

Dans son propos introductif, informe la même source, le Chef du Gouvernement a rappelé les étapes franchies depuis l'élection du Président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024 : l'audit des finances publiques, l'élaboration de la Vision Sénégal 2050 et la présentation du Plan de redressement économique et social.

Le Premier ministre a également réaffirmé la volonté du Gouvernement de renforcer le rôle et la place du secteur privé dans l'opérationnalisation des projets et programmes de l'État.

Selon la note, les représentants des organisations patronales ont magnifié la tenue de la rencontre et exprimé leur engagement à contribuer à la mise en oeuvre du Plan de Redressement économique et social ainsi qu'à l'Agenda national de transformation.

«Clôturant la rencontre, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel à une mobilisation patriotique du secteur privé afin de redresser le pays et l'inscrire durablement sur la voie du développement », lit-on dans le document.