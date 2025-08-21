Congo-Kinshasa: Renforcement de la coopération judiciaire entre le pays et la Chine

21 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Kinshasa et Pékin consolident leurs liens dans le domaine judiciaire.

Ce mercredi 20 aout, le ministre congolais de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine en RDC, Bin Zhao, au Palais de Justice à Kinshasa.

L'entretien, qui a duré plus de deux heures, a permis aux deux parties d'explorer plusieurs axes de collaboration.

Le diplomate chinois a exprimé la volonté de son pays de renforcer les capacités des animateurs des institutions congolaises.

Il a évoqué plusieurs pistes de coopération, notamment : l'échange d'expertise, les visites officielles, la formation professionnelle et le renforcement des capacités institutionnelles

Bin Zhao a souligné l'importance d'une collaboration accrue dans la lutte contre la criminalité, compte tenu de la présence significative de ressortissants chinois en RDC et de la communauté congolaise en Chine.

Il a insisté sur la nécessité de garantir un environnement sain et sécurisé pour favoriser une coopération durable.

Interrogé sur les tensions récentes dans une entreprise minière au Katanga, l'ambassadeur a tenu à rassurer sur la qualité des relations entre les communautés chinoise et congolaise dans cette région.

Cette rencontre intervient 24 heures après celle entre le ministre de la Justice et la diplomate américaine en poste à Kinshasa, illustrant une dynamique diplomatique active autour du renforcement des partenariats bilatéraux.

