Congo-Kinshasa: Le gouvernement interdit la taxe sur les exportations agricoles

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a formellement interdit à l'Office congolais de contrôle (OCC) de percevoir une taxe de 10 USD par tonne sur les productions agricoles destinées à l'exportation.

Cette décision fait suite aux plaintes de l'Association des exportateurs de cacao-café et de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), qui dénonçaient une mesure jugée illégale et nuisible au climat des affaires.

En supprimant cette taxe, le gouvernement congolais entend favoriser la compétitivité des produits agricoles sur les marchés internationaux et améliorer l'environnement économique du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la ratification récente de l'Accord de facilitation des échanges commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le Directeur général de l'OCC, Étienne Tshimanga, a été sommé de fournir des explications claires dans un délai de moins d'une semaine.

Dans une lettre datée du 7 février 2024, le gouvernement reproche à l'OCC d'avoir violé les instructions de sa tutelle ainsi que les dispositions légales en vigueur.

La décision du ministre est largement saluée par les acteurs économiques, notamment les associations d'exportateurs et la FEC, qui y voient un signal fort en faveur de la transparence et de la relance du secteur agricole.