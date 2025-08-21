Congo-Kinshasa: Au Japon, Judith Suminwa mobilise l'Union africaine pour le retour de la paix en RDC

A la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) qui se tient à Yokohama, au Japon, la Première ministre de la RDC a sollicité le soutien de l'Union africaine (UA) pour garantir la sécurité et la stabilité en RDC.

Judith Sumimwa a évoqué cette question avec le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço.

A l'issue de l'entretien, la Cheffe du Gouvernement congolais a souligné la nécessité d'une approche commune, rappelant notamment le poids des accords de paix de Washington et Doha dans ces efforts.

Ces deux personnalités ont également abordé la question de renforcement de la coopération économique bilatérale entre la RDC et l'Angola.

Leurs discussions ont été marquées par la satisfaction quant à l'avancement des partenariats existants, notamment dans le secteur stratégique des hydrocarbures, où un accord concret a déjà été finalisé.

De son côté, le président Lourenço a exprimé le souhait de voir une délégation du gouvernement congolais participer à l'inauguration prochaine de la raffinerie de Kabinda en Angola, soulignant l'importance de ce projet pour la coopération bilatérale.