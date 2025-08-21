Congo-Kinshasa: Miguel Masai Sai - 3 000 km à vélo pour la paix

Le cycliste congolais Miguel Masai Sai a accompli un exploit hors du commun : relier Goma à Cape Town, en Afrique du Sud, uniquement à vélo.

Trois mois d'efforts, six pays traversés, des milliers de kilomètres parcourus... tout cela dans un seul but : sensibiliser le monde à la paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale meurtrie par les conflits. Son projet, intitulé "Pedals for Peace" (traduit en français : Pédaler pour la paix), est bien plus qu'un défi sportif.

C'est un cri du coeur, un appel à l'action collective face aux violences qui frappent l'Est du pays. À travers chaque coup de pédale, Miguel Masai Sai porte un message d'espoir, de résilience et de mobilisation.

Interviewé par Vanessa Nkongolo, il partage son expérience, ses motivations et les rencontres marquantes qui ont jalonné son périple. Son initiative incarne le courage et l'engagement citoyen, prouvant que même un simple vélo peut devenir un puissant vecteur de changement.