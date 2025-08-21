Congo-Kinshasa: Reprise des activités à Komanda - Près de 85% de la population déplacée est de retour

La vie reprend au centre commercial de Komanda, en Ituri, quelques semaines après le massacre perpétré par les ADF qui a coûté la vie à 43 personnes. La population, qui avait déserté la région à la suite de cet événement tragique, est maintenant de retour.

La société civile locale estime que 85% des familles ont regagné leurs foyers ces derniers jours.

Les activités économiques ont repris normalement, avec l'ambiance animée propre aux marchés, notamment au centre commercial situé au carrefour des routes nationales 4 et 27.

Les marchés, boutiques, hôtels et restaurants fonctionnent pleinement, certains affichant même une forte affluence. La circulation est intense, avec motos, transports en commun et camions chargés de vivres qui circulent sans relâche.

Le président de la société civile locale se réjouit de ce retour progressif à la normale, soulignant que cela résulte des efforts conjoints du gouvernement provincial, de l'administrateur du territoire d'Irumu, des Forces armées de la RDC (FARDC) et des casques bleus de la MONUSCO, qui ont renforcé la sécurité dans la zone en organisant notamment des patrouilles régulières.

« Nous avons constaté avec beaucoup de joie le retour massif de la population de la chefferie de Basili, même dans cette partie auparavant considérée comme zone rouge. Nous comptons désormais plus de trois camps militaires et des patrouilles fréquentes qui étaient rares jusque-là. La MONUSCO déploie également ses hommes et véhicules pour assurer ces patrouilles », a-t-il déclaré.

Malgré ce regain de stabilité, les autorités locales appellent la population à rester vigilante et à collaborer étroitement avec les services de sécurité afin de consolider ces acquis.