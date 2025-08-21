Congo-Kinshasa: Plus de 300 candidats passent l'examen de fin de formation professionnelle au Maniema

Au Maniema, plus de 300 candidats ont entamé les épreuves de fin de formation professionnelle, sur près de 900 inscrits pour cette édition.

Ce chiffre marque une avancée significative dans l'implantation progressive de la formation professionnelle dans la province.

Le Directeur provincial de l'Éducation nationale, Mwamba Bitulu, s'est félicité de cette évolution.

« Au Maniema, nous sommes très contents du nombre qui a augmenté dans la participation, c'est-à-dire le nombre d'apprenants par rapport aux éditions passées. Ce progrès est dû aux séances de sensibilisation, à la vulgarisation des textes, mais aussi à l'intérêt croissant des fils et filles du Maniema », a-t-il déclaré.

Le ministre provincial de l'Éducation, Marungu Useni, a salué l'engagement des candidats et appelé à la rigueur.

« Nous leur demandons de prendre ces examens au grand sérieux. Nous leur souhaitons bonne chance. Aux intervenants, nous demandons de continuer à accompagner ces jeunes, car l'éducation est l'affaire de tous les Congolais », a-t-il souligné.

Après plusieurs mois d'apprentissage, les candidats abordent ces épreuves avec confiance et espoir.

« Je me sens heureux parce que la formation a duré longtemps. Nous sommes contents de passer les examens aujourd'hui. Après cela, nous serons qualifiés, professionnels, prêts à chercher du travail et même à en créer », a confié l'un d'eux.

Les examens se tiendront sur une période de sept jours consécutifs, marquant une étape décisive pour ces jeunes en quête de qualification et d'autonomie professionnelle.