Congo-Brazzaville: Festival Nzola - Djoson Philosophe remporte le prix Pool Malebo

21 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Nioni Masela

Compté parmi les heureux lauréats de la 1re édition de l'événement qui a illuminé Mbanza-Ngungu le week-end dernier, le chanteur de Brazzaville s'y est aussi produit avec son orchestre Super Nkolo Mboka, la nuit du 16 août.

Reçu avec honneur sur le podium érigé dans l'enceinte du site Ndombasi, Djoson Philosophe a valablement représenté le Congo-Brazzaville à la première édition du Festival Nzola. Le Prix du Pool Malebo lui a été décerné sous les projecteurs de cet événement qui a mis en lumière les talents et les entrepreneurs de la province du Kongo-Central, la nuit du samedi 16 août à Mbanza-Ngungu.

La remise des prix organisée en présence de plusieurs personnalités politico- administratives était le moment-clé de la soirée qui a mis en ébullition la troisième ville du Kongo-Central. Comblé de compter parmi les lauréats du Festival Nzola, Djoson Philosophe s'est dit tout aussi enchanté par le prix reçu que le climat de la contrée.

Savoir qu'en raison de son altitude élevée, le point culminant de Mbanza-Ngungu est situé à 785 mètres d'altitude, le climat y est particulièrement agréable. L'artiste musicien a, à cet effet, comparé le froid de cette contrée qu'il a apprécié à celui des pays d'Europe. Et qui plus est, il a ajouté : « Ce qu'il y a de capital, c'est que cette terre est vraiment bénie. Nous l'avons senti, nous y avons ressenti des ondes positives ».

Par ailleurs, Djoson Philosophe a confié au Courrier de Kinshasa la valeur toute spéciale qu'il accorde au nouveau prix dont il a été le récipiendaire. En effet, quoique le Festival Nzola soit présenté par les organisateurs comme « l'occasion unique de célébrer ceux qui, par leur travail et leur passion, contribuent à l'émergence de notre province », il s'est révélé bien plus fédérateur.

C'est dire que par-delà le Kongo-Central, « me décerner le prix, c'est une reconnaissance du savoir-faire des fils du Kongo, à savoir les deux Congo, Kinshasa-Brazzaville et l'Angola réunis », a affirmé Djoson Philosophe. Aussi la première édition du Festival Nzola a-t-elle offert à Mbanza-Ngungu l'opportunité de célébrer le riche patrimoine kongo à travers notamment la gastronomie et les échanges culturels.

