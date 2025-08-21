Congo-Brazzaville: Coopération économique - Une mission d'entrepreneurs belges attendue au pays

Le chargé d'affaires a.i du royaume de Belgique en République du Congo, Alexandre Gianasso, a annoncé ce jeudi, au cours d'un déjeuner de presse, l'arrivée prochaine d'une mission des chefs d'entreprises et hommes d'affaires belges en terre congolaise.

« Pour faire suite à la visite du vice-Premier ministre, il est attendu au mois d'octobre une dizaine d'entreprises à Brazzaville et à Pointe- Noire dans l'idée d'explorer des opportunités d'investissements auxquelles elles pourraient procéder », a indiqué le diplomate à la presse. L'échange avec des représentants des médias était l'occasion pour lui de faire également le point sur l'esprit de la rencontre à Oyo entre le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, et le vice-Premier ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, Maxime Prévot, actuellement en tournée africaine.

Selon le chargé d'affaires, le choix de Maxime Prévot d'entamer sa tournée par le Congo Brazzaville constitue un témoignage de la coopération et du partenariat qui ne se sont jamais distendus entre Brazzaville et Bruxelles, mais qui doivent se raffermir pour aller plus loin.

S'agissant des domaines d'activités ciblés par les entreprises belges représentant des secteurs variés, Alexandre Gianasso a cité celui de l'énergie, du transport, de la logistique, de la santé et du numérique. «Tout ceci à l'idée que nous nous réjouissons de notre excellente collaboration politique tant au plan bilatéral, mais aussi dans le cadre multilatéral, parce nous voulons développer davantage nos échanges commerciaux en matière économique », a-t-il souligné.

Rappelant, par ailleurs, que la Belgique avec ses nombreux attraits est le 3e exportateur et le 9e importateur au Congo, il a estimé que le moment est venu de créer des opportunités d'affaires avec des investissements belges pour une richesse partagée. «Le Congo est un marché émergent à explorer, c'est pourquoi il nous faut monter en puissance », a précisé le chargé d'affaires.

Evoquant la position du royaume de Belgique vis-à-vis du Congo en matière d'environnement, il a exprimé l'alignement certain de Bruxelles sur ces questions, notamment au niveau multilatéral. D'où la disponibilité des autorités belges à apporter leur soutien à la République du Congo chaque fois que cela est possible. La visite de Maxime Prévot est la toute première effectuée par un dirigeant belge en République du Congo, après celle de Didier Reynders en 2018.