Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Les femmes de la Cuvette à l'étude du programme Genius

Plus de 200 femmes des différents districts du département de la Cuvette et celles de Mossaka suivent une formation qui va durer trois mois dans le cadre du programme d'incubation Genius, dédié aux femmes entrepreneures, qui vient d'être lancé à Oyo.

Après Brazzaville et Pointe-Noire, le programme Genius, initié par la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, est lancé à Oyo. Les femmes entrepreneures, commerçantes, agricultrices qui y prennent part vont mettre à jour leurs connaissances en matière d'inclusion financière, de levée de fonds, de rédaction d'un business plan, de gestion d'entreprises et du marketing, entre autres.

Selon la présidente de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, Flavie Lombo, les problématiques qui seront évoquées durant la formation aideront les bénéficiaires à améliorer la gestion et le rendement de leurs business. « Le lancement du programme Genius à Oyo ambitionne la valorisation des filières agricoles à fort potentiel dans le département de la Cuvette », a-t-elle fait savoir en présence du maire de la localité, Gaston Yoka, et de la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Adama Dian-Barry.

Par ailleurs, dans le département de la Cuvette, la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo prévoit des initiatives pour encourager la transformation locale des produits, la formalisation des petites et moyennes entreprises, la facilitation de l'accès au financement grâce à des partenariats bancaires.

En matière de partenariat, il convient de rappeler que lors de la remise des attestations à la première cohorte du programme Genius à Brazzaville, Flavie Lombo et la représentante du Pnud, Adama Dian-Barry ont signé un accord pour accompagner cette initiative. À Oyo, la diplomate onusienne a encouragé les femmes de la Cuvette à cultiver davantage l'esprit entrepreneurial dans divers secteurs d'activités.

Par la même occasion, la directrice générale adjointe de MTN Mobile money a présenté ce service comme un levier d'inclusion financière avant la remise des kits téléphoniques aux femmes pour le suivi de leurs activités.