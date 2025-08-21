Congo-Brazzaville: Innovation - La Confejes satisfaite des avancées du projet 'EduLab Mobile'

À l'issue d'une visite effectuée au siège du projet "EduLab Mobile" à Brazzaville, la secrétaire générale de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes), Louisette Thobi, a salué le travail qui se réalise dans le cadre ce projet d'une grande portée éducative.

La secrétaire générale de la Confejes a touché du doigt la réalité évolutive de divers projets financés par l'institution dont le projet "EduLab Mobile". « J'exprime ma satisfaction quant à l'évolution du projet. Je salue en même temps le dynamisme de l'équipe et la qualité du travail », a fait savoir Louisette Thobi en présence du directeur départemental de la jeunesse, Herman Mawa, et de la coordonnatrice nationale du Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Nathalie Ngoma.

"EduLab Mobile" est un projet mis en place par l'association "Havre d'Équité". Financée par la Confejes, l'initiative vise à concevoir des laboratoires mobiles dans des écoles et universités du Congo. Objectif : faciliter l'accès aux outils éducatifs scientifiques et numériques. Une manière de pallier le manque de travaux pratiques ou encore mieux lier la théorie à la pratique dans les sciences et le numérique.

Le projet "EduLab Mobile" porté par les jeunes Congolais avait remporté le 1er Prix numérique 2024 de la Confejes devant le Benin et Madagascar. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il bénéficie du financement de l'institution francophone.

La visite de Louisette Thobi lui a donc permis de se faire une idée de la réalité sur le terrain tout en donnant des orientations stratégiques en vue d'une mise en oeuvre réussie dès la prochaine rentrée scolaire. La secrétaire générale de la Confejes a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner l'innovation numérique portée par la jeunesse africaine.