Afrique de l'Ouest: Crue sur les fleuves Gambie et Sénégal - Le niveau de l'eau toujours en hausse

21 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Les relevées du niveau du fleuve Gambie montrent une légère montée du niveau du plan d'eau à Kédougou, Simenti et Gouloumbou et une légère baisse à Mako. Du côté du fleuve Sénégal, selon une note de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, publiée jeudi, on note une hausse à Bakel, Kidira, Matam et Podor.

La situation hydrologique et alerte crue sur les fleuves Gambie et Sénégal du 21 août 2025 faite par la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, montre une hausse continue du niveau de l'eau.

Selon la même source, les relevées du niveau du fleuve Gambie montrent une légère montée du niveau du plan d'eau à Kédougou, Simenti et Gouloumbou et une légère baisse à Mako.

« Si les évènements pluvio-orageux persistent dans la zone du bassin dudit fleuve, le niveau du plan d'eau se rapprochera davantage de la cote d'alerte à Kédougou », prévient la Direction en charge de la gestion et de la planification des ressources en eau.

Concernant les relevées du niveau du plan d'eau du fleuve Sénégal, elles montrent une hausse à Bakel, Kidira, Matam et Podor.

« Actuellement, le niveau du plan d'eau se situe à 78 cm en dessous de la cote d'alerte à Bakel, à 36 cm à Matam et à 1,37 m à Kidira », indique le document.

Compte tenu du niveau actuel des fleuves Sénégal et Gambie, la Dgpre souligne que l'attention accordée à leur évolution depuis le début de la montée des eaux et les mesures préventives déjà prises, doivent être maintenues et renforcées afin d'éviter d'éventuels désagréments pour les populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords immédiats desdits fleuves.

