Tunisie: INSSPA - Saisie d'importantes quantités de produits alimentaires non conformes aux normes sanitaires dans plusieurs régions

L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé jeudi que ses équipes de contrôle ont saisi d'importantes quantités de produits non conformes aux normes sanitaires dans plusieurs régions du pays et ce, dans le cadre des campagnes de contrôle menées en partenariat avec les services de sécurité.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, une équipe mixte de l'Instance et de la police municipale a effectué une opération de contrôle au gouvernorat de Sfax, ciblant notamment le marché de Libye. L'intervention a abouti à la saisie de 2 940 unités de boissons aromatisées pour enfants et de 312 bouteilles de boissons gazeuses contenant des colorants alimentaires interdits, dont E102 et E131.

À Jendouba, une inspection d'un dépôt de vente en gros a permis de saisir cinq tonnes de semoule infestées de charançons, 24 kg de fromage râpé et 1 440 portions de fromage blanc fondu, stockés hors des dispositifs de réfrigération à une température dépassant 30°.

Au gouvernorat de Kairouan, 6 228 bouteilles d'eau minérale, soit environ 4 536 litres, exposées sur la voie publique et sous le soleil, ont été saisies puis détruites sur autorisation judiciaire.

À l'Ariana, le contrôle d'un point de vente de détail a révélé des conditions de stockage non conformes, entraînant la saisie de 563 pots de yaourt de 100 g, 40 portions de charcuterie (salami) pour enfants de 80 g et 18 autres de 700 g. Les yaourts présentaient un gonflement dû à une température de réfrigération anormalement élevée (23°), rendant ces produits impropres à la consommation.

L'Instance a appelé les citoyens à signaler toute infraction ou dépassement via son numéro vert gratuit : 80 106 977.