Tunisie: Le 7 septembre prochain - Une éclipse totale de la lune visible au pays

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé qu'une éclipse totale de Lune aura lieu en Tunisie le dimanche 7 septembre 2025.

Ce phénomène astronomique sera visible depuis plusieurs continents, notamment en Antarctique, en Australie, en Asie, dans l'océan Pacifique occidental, l'océan Indien, l'Europe, l'océan Atlantique oriental et en Afrique.

Un événement visible en Tunisie

Selon l'INM, les conditions en Tunisie seront idéales pour observer cette éclipse totale. La Lune se lèvera déjà dans un état d'éclipse totale, comme ce sera le cas à Tunis, où elle apparaîtra à 18h35 (heure locale). Les observateurs auront donc la chance d'admirer la Lune rouge dès le moment où elle pointera à l'horizon.