Tunisie: Japon - Signature d'un protocole d'accord entre l'Institut Pasteur et « GCUBE » pour le développement de vaccins sans expérimentation animale

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

Ce jeudi 21 août 2025, dans le cadre du sommet « TICAD 9 » au Japon, un protocole d'accord a été signé entre l'Institut Pasteur de Tunis et la société japonaise G CUBE. L'objectif est de mener des recherches conjointes pour développer des vaccins qui ne nécessitent pas d'expérimentation animale.

L'accord a été signé par la directrice de l'Institut Pasteur, Samia M'nif, et le PDG de G CUBE, Kenji Nishimura.

Selon l'ambassade du Japon en Tunisie, ce partenariat vise à combiner la technologie des cellules « CHO-Spica » de G CUBE avec l'expertise de l'Institut Pasteur pour produire de futurs vaccins sans recourir à l'expérimentation animale.

Un fonds pour l'innovation tunisienne

Dans ce contexte, le PDG de G CUBE a annoncé la création d'un fonds de 50 millions de yens (environ 1 million de dinars tunisiens) sur 10 ans. Ce fonds est destiné à soutenir les jeunes entreprises innovantes dans les secteurs médical et biotechnologique. Il financera la recherche, le développement et la commercialisation de projets prometteurs soutenus par l'Institut Pasteur.

Il est à noter que, lors de la TICAD 8, G CUBE et l'entreprise tunisienne UNIMED avaient déjà créé une coentreprise, « Nippomed ». Celle-ci s'apprête à commercialiser en Tunisie le premier test de grossesse fabriqué localement.

