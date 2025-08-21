Tunisie: Céréales - 96% de la récolte destinée à la consommation stockée

Selon les données de l'Office national des céréales, le volume de céréales collecté a atteint 11,823 millions de quintaux au 5 août, marquant la quasi-fin de la saison. Le rythme de collecte a ralenti, avec moins de 10 000 quintaux acceptés par jour.

L'Office a également souligné les progrès de la collecte des semences de base de haute qualité, qui s'élève à environ 708 000 quintaux au 4 août 2025. Cela représente 4 % des quantités totales collectées à l'échelle nationale.

Par ailleurs, l'évacuation des céréales de consommation collectées atteint 11,115 millions de quintaux, soit 96 % du total. Les paiements aux agriculteurs progressent également.

Les semences de qualité représentent 702 000 quintaux, soit 6 % du total, dépassant la moyenne des quantités collectées au cours des cinq dernières années. Ces résultats sont le fruit des efforts conjoints de tous les acteurs du secteur agricole. L'estimation des besoins et la disponibilité des semences certifiées par type et variété, ainsi que la répartition des quotas par région, ont permis de garantir une bonne distribution et de satisfaire les besoins des agriculteurs.

L'Office continue de suivre l'avancement du conditionnement des semences par les entreprises de production. Il étudie actuellement la publication d'une circulaire actualisée pour encadrer les procédures d'approvisionnement et de distribution des semences certifiées dans les centres, ainsi qu'une circulaire sur le troc après l'annonce des prix des semences certifiées.