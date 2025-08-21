Tunisie: Seniors - Les gériatres mettent en garde contre l'utilisation excessive des applications mobiles

La gériatre Afef Hammami a mis en garde contre l'utilisation excessive d'Internet chez les personnes âgées, en particulier si elle dépasse cinq heures par jour. Selon elle, cela peut avoir un impact significatif sur leur santé mentale et psychologique, entraînant une augmentation de l'anxiété, du stress et des troubles du sommeil.

Dans une déclaration à l'agence de presse Tunis Afrique (TAP), la docteure a expliqué que la lecture et l'écoute de mauvaises nouvelles ont un effet négatif sur le bien-être psychologique. De plus, la lumière bleue émise par les écrans affecte directement et indirectement le cerveau, ce qui perturbe le sommeil.

Afef Hammami a souligné que l'épuisement numérique mène inévitablement au stress, à l'anxiété et au manque de sommeil, ce qui peut nuire à l'humeur générale et provoquer un isolement social. Elle a précisé que 90 % des Tunisiens de 65 ans et plus et 98 % de la tranche d'âge 50-64 ans utilisent Internet.

Cependant, elle a noté que l'utilisation d'Internet ne présente pas que des inconvénients. Elle a aussi des avantages, comme permettre aux personnes âgées de rester en contact avec leur entourage, de se tenir informées des événements nationaux et mondiaux, et de réduire le sentiment d'isolement. De plus, les applications de santé peuvent les aider à prendre soin de leur corps (applications de surveillance cardiaque), de leur mémoire et de leurs fonctions cognitives.