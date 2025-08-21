Sud-Soudan: Crise au pays - L'ONU craint une expansion du conflit

Les affrontements entre les forces gouvernementales et celles de Riek Machar intensifient les inquiétudes sur l'instabilité au Soudan du Sud. Avec des millions de personnes affectées, souligne un rapport onusien, les perspectives d'une résolution pacifique s'éloignent.

La situation au Soudan du Sud s'aggrave, tandis que des affrontements violents éclatent entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son rival, le vice-président Riek Machar. Le climat de tensions politiques, exacerbé par l'arrestation de Machar en mars dernier, suscite des inquiétudes croissantes quant à la possibilité d'un retour à la guerre civile, près de sept ans après la fin d'un conflit qui a coûté la vie à environ 400 000 personnes entre 2013 et 2018.

Lors d'une récente réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, Martha Pobee, sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, a mis en garde contre une escalade des conflits. « La posture actuelle de l'armée et les opérations en cours risquent de provoquer davantage de violence et d'exacerber les tensions entre les communautés », a-t-elle déclaré. Ce déchaînement de violence a des implications non seulement pour le Soudan du Sud, mais également pour l'ensemble de la région, menaçant d'entraîner l'implication de pays voisins.

L'ingérence des acteurs régionaux dans les affaires du Soudan du Sud a longtemps été une source de préoccupation. Fin juillet, des échanges de tirs entre les forces sud-soudanaises et l'armée ougandaise ont fait au moins six morts près de la frontière. L'Ouganda, qui avait un temps soutenu Kiir avec des troupes, est régulièrement accusé d'interférer dans la politique interne du Soudan du Sud. Ce précédent interroge les vulnérabilités des structures de pouvoir dans le pays et leurs liens complexes avec leurs voisins.

La fragilité du Soudan du Sud est exacerbée par une crise humanitaire alarmante : plus de 7,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, évoluent en situation d'insécurité alimentaire grave. Des facteurs tels que la corruption, l'instabilité politique et les conflits communautaires entravent les efforts humanitaires et le rétablissement de la paix. Le gouvernement a récemment annoncé un report des premières élections depuis l'indépendance, désormais programmées pour décembre 2026, mais de nombreux experts doutent que les conditions soient réunies pour garantir un processus électoral sûr et fiable.

Dans ce climat d'incertitude, le risque de violence généralisée devient de plus en plus probable. La communauté internationale appelle les dirigeants sud-soudanais à agir de manière constructive. « Ils doivent se concentrer sur l'application d'un accord de paix et préparer un environnement propice à des élections pacifiques », a insisté Martha Pobee. Dans un contexte régional déjà fragile, ajoute la responsable onusienne, l'absence d'efforts sincères pour rétablir la paix ne fera qu'augmenter les tensions.