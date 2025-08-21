Congo-Brazzaville: Agro-industrie - Des experts chinois partagent leur savoir-faire aux industriels congolais

Grâce à un partenariat prometteur avec des investisseurs chinois, la société Sofatt industrie projette d'étendre ses activités à Pointe-Noire, tout en créant 150 emplois directs. Ce partage d'expériences porte notamment sur les techniques de production en usine, la gestion des machines. L'engagement de l'État congolais renforce le projet de développement industriel.

Les dirigeants sociaux de Sofatt industrie et leurs partenaires chinois ont été reçus, le 19 août, à Brazzaville par le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes. Le président directeur général de Sofatt industrie, Lassina Ouattara, est en train de poser les fondations d'un projet dans le secteur agroalimentaire congolais, soutenue par des partenaires chinois. Lassina Ouattara a indiqué que la collaboration entre les investisseurs chinois existe depuis cinq ans.

L'entreprise, spécialisée dans la production de jus, d'eau minérale et de yaourt, va investir 1,5 milliard FCFA dans son nouveau projet d'usine à Pointe-Noire. « Aujourd'hui, la présence de nos partenaires chinois ici à Brazzaville est le fruit d'une longue collaboration, renforçant la formation et la capacité de nos équipes à gérer la machinerie et d'autres aspects de notre secteur », a déclaré le patron de Sofatt, ajoutant que ce partenariat a pour but non seulement d'élever le niveau de compétence local, mais aussi de faciliter une expansion tant attendue à Pointe-Noire.

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, à travers la direction générale de l'industrie, a également mis en lumière le soutien du gouvernement congolais envers les initiatives telles que celles de Sofatt. « Nous avons accueilli une délégation chinoise qui, avec Lassina Ouattara, est venue présenter les ambitions de Sofatt pour Pointe-Noire [...] Nous avons un cadre mis en place pour soutenir les nouvelles entreprises, et nous nous engageons à faciliter l'installation de Sofatt afin qu'elle profite des avantages nécessaires pour prospérer », a confié Wilfrid Adolphe Milandou, le directeur général de l'industrie.

D'après Wilfrid Adolphe Milandou, la collaboration avec les partenaires chinois se traduit par des engagements fermes pour assurer la livraison de produits de qualité aux consommateurs congolais. Elle s'inscrit dans une vision à long terme pour le développement économique du pays, avec des projets concrets qui devraient voir le jour d'ici janvier 2026.