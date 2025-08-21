Congo-Brazzaville: Gymnastique - Deux Congolaises au stage international à Sotchi en Russie

Les Congolaises Davina Nkenko Sita et Celeste Malanda Mayinga ont pris part, du 3 au 13 août, à un camp d'entraînement international de gymnastique rythmique, organisé par l' Académie Grâce Céleste, de Sotchi en Russie.

Les deux jeunes congolaises ont pour la troisième fois expérimenté le haut niveau de cette discipline olympique aux côtés des gymnastes venues de la Russie et de Cuba.

Cette formation vient à point nommé. Les deux jeunes gymnastes congolaises ont saisi, en effet, cette opportunité pour finaliser un programme qu'elles présenteront lors de la deuxième édition du tournoi de reconnaissance que le Centre national de gymnastique de Brazzaville organisera du 27 au 28 septembre prochain, au gymnase Maxime-Matsima en l'honneur d' Alina Kabaeva, pour sa carrière exceptionnelle.

Cette énième participation, faut-il le rappeler, a été rendue une fois de plus possible grâce à la collaboration sportive entre l'académie de gymnastique rythmique de la championne olympique russe, plusieurs fois championne d' Europe et du monde, Alina Kabaeva et la Fondation Africa Centrum que dirige le Consul honoraire du Congo à Saint Petersbourg, Jocelin Patrick Mandzela.

« Nous nous sentons comme chez nous et apprenons beaucoup de choses que nous n'avions pas la possibilité de connaître au pays », a témoigné la petite Davina Nkenko Sita, âgée de 10 ans, présente à Sotchi.

Il sied de signaler qu'en 2024, les gymnastes congolaises avaient également pris part à un camp d' entraînement à Sotchi couplé au Festival international de gymnastique rythmique. Depuis, Davina Nkenko Sita et d' autres gymnastes congolaises, qui profitent de ces formations régulières à l'Académie Grâce céleste, sont heureuses de ces échanges sportifs qui permettent non seulement de progresser rapidement, mais aussi de s' adapter aux normes des compétitions internationales et de vivre une expérience culturelle enrichissante.

Ces échanges qui augurent des lendemains meilleurs pour la gymnastique rythmique congolaise confortent tout aussi les vieilles relations sportives entre le Congo et la Russie.

La deuxième édition du tournoi de reconnaissance qui pointe à l'horizon sera cernée autour d'un programme spécifique, conçu pour le public congolais et inspiré des normes techniques internationales.