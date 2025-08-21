Algérie: M. Sayoud préside une réunion sur les préparatifs de son secteur pour contribuer à la réussite de l'IATF

21 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a présidé, mercredi au siège du ministère, une réunion de coordination consacrée au suivi des préparatifs en cours dans le secteur pour contribuer à la réussite de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger, indique un communiqué du ministère.

La réunion, tenue en présence des PDG des établissements relevant du secteur et des cadres centraux du ministère, a vu la présentation d'un exposé technique détaillé sur l'état du parc dédié à l'accueil des délégations et des exposants, le nombre de bus mobilisés, la capacité d'accueil des aires de stationnement et le plan de transport et de circulation.

L'exposé a également porté sur l'état d'avancement du projet d'application électronique dédiée au transport, dont le lancement est prévu prochainement, afin de faciliter les déplacements des exposants et des participants.

La réunion a aussi été l'occasion de faire le point sur les mesures organisationnelles mises en place au niveau de l'Aéroport international d'Alger pour faciliter l'accueil et les formalités d'entrée des invités en provenance d'Afrique et d'ailleurs.

Elle a surtout permis d'évaluer ce qui a été réalisé sur le terrain depuis la précédente réunion et de vérifier la mise en oeuvre des orientations du ministre pour que le secteur des transports contribue à la réussite de cet important événement économique continental abrité par l'Algérie.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.