Algérie: M. Sayoud préside une réunion sur les préparatifs de son secteur pour contribuer à la réussite de l'IATF

ALGER — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a présidé, mercredi au siège du ministère, une réunion de coordination consacrée au suivi des préparatifs en cours dans le secteur pour contribuer à la réussite de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger, indique un communiqué du ministère.

La réunion, tenue en présence des PDG des établissements relevant du secteur et des cadres centraux du ministère, a vu la présentation d'un exposé technique détaillé sur l'état du parc dédié à l'accueil des délégations et des exposants, le nombre de bus mobilisés, la capacité d'accueil des aires de stationnement et le plan de transport et de circulation.

L'exposé a également porté sur l'état d'avancement du projet d'application électronique dédiée au transport, dont le lancement est prévu prochainement, afin de faciliter les déplacements des exposants et des participants.

La réunion a aussi été l'occasion de faire le point sur les mesures organisationnelles mises en place au niveau de l'Aéroport international d'Alger pour faciliter l'accueil et les formalités d'entrée des invités en provenance d'Afrique et d'ailleurs.

Elle a surtout permis d'évaluer ce qui a été réalisé sur le terrain depuis la précédente réunion et de vérifier la mise en oeuvre des orientations du ministre pour que le secteur des transports contribue à la réussite de cet important événement économique continental abrité par l'Algérie.